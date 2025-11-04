Podpora
Stropní bodové svítidlo Adore Bathroom

Zakomponujte toto stropní bodové svítidlo Philips Hue White Ambiance Adore do své koupelny a užijte si světelná schémata, která vás naplní energií, pomohou vám se soustředit, číst si a relaxovat. Pomocí vypínače se stmívačem můžete snadno navodit tu správnou atmosféru pro každý okamžik.

  • White Ambiance
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
  • GU10
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
    White

    Kov

