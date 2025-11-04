Stropní svítidlo Adore Bathroom
Díky stropnímu svítidlu Philips Hue white ambiance Adore s bílou atmosférou budete moci číst, odpočívat, soustředit se i čerpat energii (schémata Read, Relax, Concentrate a Energise) ve správném světle po celý den. Ovládat ho můžete přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, stačí svítidlo připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Kov