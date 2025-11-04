Podpora
A round white ceiling light, product packaging with Light for your moments. from warm to cool white text, and a wall switch.

Stropní svítidlo Being

Začleňte stropní svítidlo Philips Hue Being s bílou atmosférou do svého systému Philips Hue a užívejte si přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst a odpočívat. Těšte se z této elegantní, designové a příjemné světelné záře na stropě.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
  • Integrované LED
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné