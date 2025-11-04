Stropní svítidlo Being
Užijte si jemného světla díky stříbrnému stropnímu svítidlu Philips Hue white ambiance Being s bílou atmosférou. Tři hliníkové kruhy osvětlují ve třech různých směrech prostředí hřejivými i chladnými tóny bílé. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, připojte svítidlo k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
hliník
Materiál
Kov