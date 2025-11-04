Stropní svítidlo Cher
Černé zapuštěné stropní svítidlo Philips Hue white ambiance Cher s bílou atmosférou nabízí hřejivé i chladné tóny bílé a jeho kulatý design zajišťuje širší rozptyl světla. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit ještě více funkcí, připojte svítidlo k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika