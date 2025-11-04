Stropní svítidlo Fair
Začleňte stropní svítidlo Philips Hue Fair s bílou atmosférou do svého systému Philips Hue a užívejte si přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst a odpočívat. Těšte se z tohoto elegantního designového stropního svítidla, které se hodí do každého interiéru.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Integrované LED
- Černá
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Sklo