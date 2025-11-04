Stropní svítidlo Still
Jedinečné kulaté černé stropní svítidlo Philips Hue white ambiance Still s bílou atmosférou vám nabídne tisíce odstínů bílé – od hřejivých až po ty chladné. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí aplikace přes Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, připojte svítidlo k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov