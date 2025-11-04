Stropní svítidlo Struana Bathroom
Přímo pro koupelny určené bílé bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Struana s bílou atmosférou a krytím IP44 nabízí ty pravé hřejivé i chladné tóny bílé pro jakoukoli každodenní činnost. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Více funkcí získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika