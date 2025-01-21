Svíčka B39 – chytrá LED žárovka E14
Ve svíčkové žárovce Philips Hue s nastavitelným bílým světlem se snoubí tradiční styl a moderní chytré funkce. Vychutnejte si odstíny bílého světla, od teplé až po studené. Navodíte si doma vyladěnou atmosféru. Žárovka se dá z celkového jasu velice intenzivně ztlumit až na pouhých 0,2 %, aby vydávala jen jemnou záři. Nejnovější generace této elegantní dvouvrstvé designové žárovky přináší nové a vylepšené funkce, mimo jiné včetně kompletního spektra denního světla, které vám domů vnáší pocit přirozeného osvětlení. Nechte se hýčkat teplým odstínem letního západu slunce nebo se nechte nabít bílými tóny zimní oblohy. Žárovka je oproti předchozí generaci o 40 % úspornější, díky kompatibilitě s technologií Matter má dokonalou konektivitu s ostatními zařízeními pro chytrou domácnost. Pořiďte si Hue Bridge a získáte ještě víc funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- Až 500 lumenů
- Plné spektrum denního světla (1 000 až 20 000 K)
- Stmívatelné až na 0,2% jasu
- Realistický efekt svíčky
- Ovládání aplikacemi a hlasem
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem
Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Tvar svítidla
Nesměrovatelná svíčka
Patice
E14
Stmívatelné
Ano