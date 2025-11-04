Svíčka – chytrá žárovka s paticí E14
Chytrá svícnová žárovka s rozsahem od teple bílého po studené denní světlo vám pomůže relaxovat, číst, soustředit se nebo doplnit energii. Osvětlení v jedné místnosti můžete jednoduše ovládat přes Bluetooth, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x117