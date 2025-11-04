Trojité bodové svítidlo Runner
Bílé svítidlo Philips Hue white ambiance Runner s bílou atmosférou a nastavitelným směrem bodového osvětlení umožňuje osvětlit jakýkoli roh místnosti hřejivými či chladnými tóny bílé. Užívejte si jakoukoli denní činnost s vestavěnými světelnými schématy. Ovládat ho můžete přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Více funkcí získáte připojením svítidla k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov