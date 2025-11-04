Základní sada, patice E27
Užijte si přednastavené relaxační a povzbuzující scény nebo si vytvořte své vlastní hned po rozbalení pomocí základní sady Hue White Ambiance. Tato sada obsahuje Hue Bridge, 3 chytré žárovky, které nabízejí celé spektrum bílého světla a vypínač Dimmer switch.
- White Ambiance
- Teplé až studené bílé světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Jednoduché nastavení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110