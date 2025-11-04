Základní sada, patice E27
Užijte si přednastavené relaxační nebo povzbuzující scény nebo si vytvořte své vlastní hned po rozbalení pomocí základní sady Hue White Ambiance. Tato sada obsahuje Hue Bridge, dvě chytré žárovky s úplným spektrem bílého světla a vypínač Dimmer switch.
- White Ambiance
- S podporou Bluetooth
- S podporou Hue Bridge
- Teplé až studené bílé světlo
- Zařízení Hue Bridge součástí balení
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Vypínač se stmívačem součástí balení
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
60x110