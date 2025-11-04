Zapuštěné bodové svítidlo Milliskin, balení 3 ks
Hliníkové zapuštěné bodové svítidlo Philips Hue White ambiance Milliskin dokonale zapadne do svého okolí. Nabídne vám hřejivé i chladné tóny bílého světla a ovládat ho můžete i přes Bluetooth. Chcete-li objevit víc funkcí inteligentního osvětlení, stačí ho připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- 1 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Stříbro
Materiál
Syntetika