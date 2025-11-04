Zapuštěné bodové svítidlo Milliskin, balení 3 ks
Bílé zapuštěné bodové svítidlo Philips Hue White ambiance Milliskin dokonale splyne se svým okolím. Nabídne vám hřejivé i chladné tóny bílého světla a ovládat ho můžete i pomocí Bluetooth. Chcete-li mít plnou kontrolu svého inteligentního osvětlení, stačí ho připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- 3 × žárovka GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika