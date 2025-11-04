Podpora
Round white recessed smart light with a matte finish, packaged with a white remote control featuring visible buttons and switches.

Zapuštěné bodové svítidlo Milliskin

Když je součástí vašeho systému Philips Hue bodové světlo Philips Hue s bílou atmosférou, můžete si užívat přirozeného bílého světla, které vám pomůže probudit se, nabrat energii, soustředit se, číst a odpočívat. Vysoce kvalitní bodové světlo vytvořené s ohledem na trvanlivost a detail.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • S podporou Hue Bridge
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
  • GU10
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Syntetika

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné