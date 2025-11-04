Zapuštěné bodové svítidlo Phoenix
Stolní svítidlo Philips Hue Phoenix poskytuje regulovatelné světlo LED od teplého tónu až po chladný, které ladí s okamžiky vašeho dne. Můžete je připojit k domácí síti Wi-Fi prostřednictvím Hue Bridge (není součástí balení) a poté snadno ovládat pomocí chytrého zařízení.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Integrované LED
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
- Ovládejte systém hlasem*
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov