Zapuštěné svítidlo typu downlight Adore Bathroom
Doplňte interiér své koupelny o zapuštěné bodové svítidlo Philips Hue white ambiance ve stříbrné barvě s bílou atmosférou a těšte se z přirozených hřejivých i chladných tónů bílé a z možnosti používat vestavěná světelná schémata. Světlo můžete ovládat přímo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika