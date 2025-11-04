Zapuštěné svítidlo typu downlight Adore Bathroom
Doplňte interiér své koupelny o zapuštěné stříbrné bodové svítidlo Philips Hue white ambiance s bílou atmosférou – nabídne vám hřejivé i chladné tóny bílé a vestavěná světelná schémata. Ovládat ho můžete přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika