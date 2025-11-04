Zapuštěné svítidlo typu downlight
S podhledovými svítidly do koupelny Philips Hue White Ambiance, které jsou součástí systému Philips Hue, si můžete užívat světelná schémata, která vám pomůžou nabít se energií, soustředit se, číst si a relaxovat. S vypínačem Dimmer switch snadno vytvoříte správnou atmosféru pro všechny Vaše okamžiky.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- GU10
- Chrom
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika