Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Zapuštěné svítidlo typu downlight

Zapuštěné svítidlo typu downlight

S podhledovými svítidly do koupelny Philips Hue White Ambiance, které jsou součástí systému Philips Hue, si můžete užívat světelná schémata, která vám pomůžou nabít se energií, soustředit se, číst si a relaxovat. S vypínačem Dimmer switch snadno vytvoříte správnou atmosféru pro všechny Vaše okamžiky.

  • White Ambiance
  • Vypínač se stmívačem součástí balení
  • GU10
  • Chrom
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
    Chrom

    Syntetika

