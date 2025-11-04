Zápustné bodové svítidlo Milliskin, rozšířené
Zapuštěné hliníkové bodové svítidlo Philips Hue white ambiance Milliskin s bílou atmosférou ladně doplní své okolí a nabídne vám nejen hřejivé a chladné tóny bílé, ale i vestavěná světelná schémata pro snazší načerpání energie, soustředění, četbu i odpočinek. Chcete-li objevit více funkcí inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
hliník
Materiál
Syntetika