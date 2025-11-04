Žárovka, patice E14
Chytré žárovky ve tvaru svíčky vám zajistí osvětlení v klasickém stylu s moderními prvky pro jakoukoli patici E14. Díky tisícům odstínů teplého i studeného bílého světla a okamžitému stmívání si můžete navodit tu správnou atmosféru pro jakoukoli činnost.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- Žárovka E14
- Teplé až studené bílé světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
39x117