Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Žárovka, patice E14

Žárovka, patice E14

Chytré žárovky ve tvaru svíčky vám zajistí osvětlení v klasickém stylu s moderními prvky pro jakoukoli patici E14. Díky tisícům odstínů teplého i studeného bílého světla a okamžitému stmívání si můžete navodit tu správnou atmosféru pro jakoukoli činnost.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • Žárovka E14
  • Teplé až studené bílé světlo
  • Stmívatelné
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    39x117

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné