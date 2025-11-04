Žárovka, patice GU10
Vytvořte si doma teplé až studené bílé světlo pomocí této chytré žárovky s paticí GU10. Studené světlo vám ráno dodá energii, teplé tóny přispějí k příjemnému uvolnění navečer. Připojte svá světla k můstku Hue Bridge a využívejte kompletní možnosti ovládání a funkcí chytrého osvětlení.
- White Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 1 × žárovka GU10
- Teplé až studené bílé světlo
- Stmívatelné
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Rozměry zářivky
Rozměry (Š×V×H)
50x57