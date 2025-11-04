Závěsné svítidlo Amaze
Černé závěsné svítidlo Philips Hue white ambiance Amaze s bílou atmosférou má jedinečný design, který splyne s designem jakékoli kuchyně či jídelny. Nabídne vám hřejivé i chladné tóny bílé a vestavěná světelná schémata. Ovládání pomocí Bluetooth nebo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue. Chcete-li objevit více vlastností chytrého osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov