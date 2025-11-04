Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Závěsné svítidlo Amaze

Závěsné svítidlo Amaze

Bílé závěsné svítidlo Philips Hue white ambiance Amaze s bílou atmosférou má jedinečný design, který splyne s designem jakékoli kuchyně či jídelny. Nabídne přirozené hřejivé i chladné tóny bílé a vestavěná světelná schémata. Ovládat ho můžete přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více vlastností inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge. Toužíte-li po opravdu dokonale osvětleném prostředí, umístěte svítidlo vodorovně nad zrcadlo, případně použijte svítidla dvě a umístěte je po obou stranách zrcadla svisle.

  • White Ambiance
  • Integrované LED
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Včetně vypínače se stmívačem
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
