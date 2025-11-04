Závěsné svítidlo Amaze
Bílé závěsné svítidlo Philips Hue white ambiance Amaze s bílou atmosférou má jedinečný design, který splyne s designem jakékoli kuchyně či jídelny. Nabídne přirozené hřejivé i chladné tóny bílé a vestavěná světelná schémata. Ovládat ho můžete přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li objevit více vlastností inteligentního osvětlení, stačí připojit k Hue Bridge. Toužíte-li po opravdu dokonale osvětleném prostředí, umístěte svítidlo vodorovně nad zrcadlo, případně použijte svítidla dvě a umístěte je po obou stranách zrcadla svisle.
Nejzajímavější výrobky
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov