Závěsné svítidlo Devote
Elegantní závěsné svítidlo Philips Hue White Ambiance Devote vám nabídne tisíce odstínů bílé – od teplých po studené. Světlo můžete snadno ovládat pomocí aplikace Philips Hue Bluetooth nebo si můžete přidat Hue Bridge, se kterým budete mít přístup ke kompletní sadě funkcí chytrého osvětlení.
- White Ambiance
- Včetně žárovky LED E27
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov
Syntetika