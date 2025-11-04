Závěsné svítidlo Fair
Závěsné černé svítidlo Philips Hue white ambiance Fair s bílou atmosférou a osvětlením vzhůru i dolů nabízí hřejivé i chladné tóny bílé. Navíc obsahuje také světelná schémata pro každodenní činnosti. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí Bluetooth. Chcete-li získat více funkcí inteligentního osvětlení, připojte svítidlo k Hue Bridge.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Sklo