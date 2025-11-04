Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White Ambiance Závěsné svítidlo Phoenix

Závěsné svítidlo Phoenix

Stropní svítidlo Philips Hue Phoenix nabízí stmívatelné světlo LED od hřejivého tónu až po chladný, takže se snadno sladí s okamžiky vašeho dne. Můžete je připojit k domácí síti Wi-Fi prostřednictvím Hue Bridge (není součástí balení) a poté snadno ovládat pomocí chytrého zařízení.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White Ambiance
  • Integrované LED
  • White
  • Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
  • Ovládejte systém hlasem*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné