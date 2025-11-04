Zrcadlové svítidlo Adore Bathroom
Tento klasický útlý design zrcadlového svítidla Philips Hue White Ambiance Adore se hodí do interiéru každé koupelny. Ovládejte světelná schémata pomocí vypínače Hue Dimmer switch a vyberte si ze scén Povzbuzující, Soustředění, Čtení nebo Relaxační, tak abyste měli vždy dokonalé světlo na ranní přípravy nebo když se chystáte na výjimečnou událost. Pro dosažení dokonalé atmosféry umístěte svítidlo vodorovně nad zrcadlo nebo dvě svisle po obou stranách.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Integrované LED
- White
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Syntetika