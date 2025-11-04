Zrcadlové svítidlo Adore Bathroom
Zakomponujte toto zrcadlové svítidlo Philips Hue Adore s bílým světlem do své koupelny a užijte si světelná schémata, která vás naplní energií, pomohou vám se soustředit, číst si a relaxovat. Pomocí stmívače můžete snadno vytvořit to správné světlo pro všechny okamžiky.
- White Ambiance
- Vypínač se stmívačem součástí balení
- Integrované LED
- Chrom
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika