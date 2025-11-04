Zrcadlové svítidlo Adore Bathroom
Koupelnové nástěnné svítidlo Adore v chromovém provedení umí umí svítit studeným, nebo teplým bílým světlem. Ráno se necháte probudit jasnou bílou září, zatímco na konci dlouhého dne světlo ztlumíte k relaxaci ve vaně.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Chrom
Materiál
Syntetika