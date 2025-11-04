Zrcadlové svítidlo Adore Bathroom
V nástěnném svítidle Philips Hue white ambiance Adore s bílou atmosférou se snoubí klasický design s moderní funkčností. Světelná schémata Read, Relax, Energise a Concentrate vám usnadní četbu, odpočinek, soustředění i načerpání energie. Světlo můžete ovládat přímo přiloženým vypínačem se stmívačem Hue nebo pomocí aplikace Hue přes Bluetooth. Chcete-li objevit další funkce, připojte svítidlo k Philips Hue Bridge. Pro dosažení dokonalé atmosféry umístěte svítidlo vodorovně nad zrcadlo nebo dvě svisle po obou stranách.
- White Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Včetně vypínače se stmívačem
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov