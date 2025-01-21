10m venkovní světelný pás OmniGlow
Vytvořte zářivou venkovní atmosféru s dokonalou linií světla. OmniGlow venkovní světelný pás přináší dokonale plynulé barevné přechody světla do každého okamžiku — ať už trávíte čas na terase, relaxujete na trávníku nebo vítáte hosty u vstupu. Pokročilá technologie OmniGlow odstraňuje viditelné bodové zdroje LED a zajišťuje rovnoměrné rozložení světla po celé délce pásku. Není třeba světelné pásy schovávat — vystavte je a využijte jako přímé osvětlení. OmniGlow nejen navozuje atmosféru, díky skutečně bílé a ultra jasným 2100 lumenům, je také ideální pro praktické venkovní osvětlení. Snadno přepínejte mezi krásnou atmosférou a pracovním osvětlením. Instalujte OmniGlow podél okrajů teras, stěn, balkonů, a dokonce i fasád, linií střech a chodníků okolo vašeho domu. Díky povětrnostně odolnému designu poskytuje spolehlivý výkon po celý rok. Zkraťte světelný pás dle potřeby a utěsněte pomocí sady pro opětovné utěsnění. Prodává se samostatně. Užijte si snadné ovládání, přizpůsobení a automatizace pomocí aplikace Hue a hlasových asistentů.
Nejzajímavější výrobky
- Ultrajemné přechody OmniGlow
- Přesné sladění barev Chromasync
- Výjimečně jasné, skutečně bílé světlo
- Až 2100 lumenů
- Nařeže se a utěsní (sada prodávaná samostatně)
Proměňte venkovní prostory pomocí světla
Ať prší nebo svítí slunce – naplňte svůj exteriér světlem pro jakékoli roční období. Vyberte si z pestrých barev odpovídajících náladě nebo ze skutečně bílých tónů a vytvořte dokonalou atmosféru nasvícením cest, teras a rostlin. Technologie Chromasync™ přináší přesné a konzistentní prolínání barev pro vytvoření plynulých barevných přechodů v každém rohu. Užijte si kouzelný čas na zahradě s přizpůsobitelnými světelnými scénami a dynamickými efekty. Tyto voděodolné světelné pásy určené pro balkonová zábradlí, terasové stropy nebo schody na verandu jednoduše připojíte k elektrické zásuvce pomocí dodaného nízkonapěťového napájecího zdroje.
Specifikace
Charakteristika zdroje
Charakteristika zdroje
Stmívatelné
Ano