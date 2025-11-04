Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance 4bodové stropní světlo Centris

4bodové stropní světlo Centris

Získejte funkce i atmosféru osvětlení v jediném svítidle. Bílé svítidlo Centris tvoří pevné stropní svítidlo a čtveřice bodových světel, která je možné individuálně nasměrovat. Nastavte jednotlivá světla na některý z milionů dostupných odstínů a získáte skutečně unikátní vzhled.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • Integrované LED
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné