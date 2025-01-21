*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
A60 – inteligentní žárovka s paticí E27 – 810
Naši zatím nejchytřejší žárovku jsme překonstruovali, takže spotřebuje o 40 % méně energie. Nabídne vám technologii přesného sladění barev Chromasync™ i kompletní spektrum bílého světla. Dosáhněte ideální barvy nebo odstínu bílého světla, a pak si může světlo ještě víc přizpůsobit, protože jde ztlumit na naprosté minimum (z plného jasu až na pouhá 0,2 %).
Nejzajímavější výrobky
- Až 810 lumenů
- Plné spektrum světla (1 000 až 20 000 K)
- Stmívatelné až na 0,2% jasnost
- Přesné barvy Chromasync™
- Ovládání aplikací nebo hlasem
Ovládejte světla hlasem*
Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Amazon Alexa či Google Assistant po spárování se zařízeními Google Nest nebo Amazon Echo. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete ovládat několik světel, ale i třeba jediné svítidlo v mísnosti.
Vytvořte si zážitky šité na míru s barevným chytrým světlem
Proměňte svůj domov s více než 16 miliony barev a ihned vytvořte správnou atmosféru pro každou událost. Jediným stisknutím tlačítka můžete nastavit slavnostní náladu na večírek, proměnit váš obývací pokoj v kino, vylepšit váš domov s barevnými akcenty a mnohem více.
Navoďte si správnou atmosféru teplým až studeným bílým světlem
Tyto žárovky a svítidla vám nabízí bílé světlo v širokém spektru odstínů, od teplé až po studenou. Protože jsou úplně stmívatelné (od jasného světla až po slabé noční osvětlení), můžete světla vyladit na odstín a jas, který bude ideálně vyhovovat vašim každodenním potřebám.
Hue Bridge vám nabídne kompletní nabídku funkcí pro chytré osvětlení
Hue Bridge přináší funkce, díky kterým je chytré osvětlení skutečně chytré – ovládání i mimo domov, hlasové ovládání, automatické osvětlení a mnoho dalšího. Přidejte do své Hue domácnosti Bridge a vytvořte pohlcující zážitky s technologií, která je bezpečná a spolehlivá. Hue Bridge je klíčem k chytrému osvětlení, jaké jste ještě neviděli.
Specifikace
Odolnost
Počet cyklů zapnutí
50 000
Nominální životnost
25 000