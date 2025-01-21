*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Balíček Lightstrip Plus 2 m + 1m
Přidejte do svého systému Philips Hue pásek LightStrip Plus a vytvořte pod bary nebo skříňkami a za zábavními systémy pohlcující osvětlení. Lightstrip Plus můžete ohýbat, řezat a prodlužovat podle požadovaného použití.
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- Světelný pásek 1 × 2 m + 1 × 1 m
- 1 × napájecí jednotka
- 1 × rohový konektor součástí balení
- Bílé a barevné světlo
Dokonalá flexibilita: tvarujte, ohýbejte a prodlužujte
Osvětlovací pásek Philips Hue Lightstrip Plus je nejflexibilnějším zdrojem světla, jaký si dovedete představit. Můžete jej vytvarovat téměř do jakékoli podoby a pomocí lepicího proužku na zadní straně jej připevnit prakticky k jakémukoli pevnému povrchu. V případě potřeby lze pásek v oblasti označené vzorem nůžek ustřihnout a zkrátit jej na požadovanou délku. Zakomponujte osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus do nábytku nebo pod kuchyňské skříňky nebo tímto příjemným nepřímým světlem zvýrazněte rysy interiéru. Osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus je nejvšestrannějším zdrojem světla, který vašemu pokoji zaručeně vdechne nový život.
Prodloužení až na 10 metrů
Přidáním metrových rozšíření* prodlužte stávající osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus až na 10 metrů. Možností instalace je nespočet, od jasného světla na římsy po jemné navigační světlo na chodbě či na schodech. Osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus zaručuje plnou konzistenci barev od prvního rozšíření až po to poslední. *Rozšíření musí být ve verzi kompatibilní s Bluetooth.
Vysoký světelný výkon: 1 600 lumenů
Díky vysokému světelnému výkonu 1 600 lumenů a výbornému světelnému pokrytí po celé délce produkuje Hue Lightstrip Plus dostatek světla k použití pro dekorativní i funkční účely.
Vyžaduje Philips Hue Bridge
Připojte Philips Hue Bridge a světla, abyste je mohli ovládat z chytrého telefonu nebo tabletu pomocí aplikace Philips Hue.
Buďte kreativní díky 16 milionům barev
Pohrávejte si se světlem a vyberte si z 16 milionů barev, aby se ihned proměnil vzhled a atmosféra místnosti. Nastavte scénu bez úsilí jedním stisknutím tlačítka. Použijte oblíbenou fotku a znovu oživte tuto vzácnou chvíli záplavami světla. Uložte si své oblíbené nastavení osvětlení a znovu ho vyvolejte, kdykoli budete chtít, klepnutím prstu
Synchronizujte světlo s hudbou a filmy
Rozšiřte zážitek ze sledování televize na celou místnost nebo synchronizujte světlo se svou oblíbenou hudbou a sledujte, jak reaguje na rytmus. Stáhněte si aplikace od jiných výrobců a objevte skvělé věci, které vám osvětlení Philips Hue nabízí.
Rozsviťte své hry
Zvyšte úroveň svých herních zážitků. Stáhněte si aplikace třetích stran a objevujte skvělé věci, které vám Philips Hue přináší.
Vstávejte a choďte spát přirozeně
Philips Hue vám pomůže vstávat z postele způsobem, který vám vyhovuje, takže se budete probouzet s pocitem, že jste odpočatí. Jasnost světla se zvyšuje postupně, čímž imituje východ slunce a pomáhá vám vstávat přirozeně, aniž by vás budil hlasitý zvuk budíku. Začínejte svůj den správně. Večer vám relaxační teplé bílé světlo pomůže uvolnit se, odpočinout si a připravit tělo na kvalitní noční spánek.
Vytvořte si své prostředí s osvětlením v barvě od teplé bílé po studené denní světlo
Kdykoli si vytvořte tu správnou atmosféru a zkrášlete si domov bílým světlem s rozsahem od teplých po chladné tóny. Užijte si různé styly osvětlení v průběhu roku, například jasné bílé světlo připomínající jarní vánek, teplé bílé světlo evokující letní slunce nebo zimní ledově chladné denní světlo.
Uvolněte se, čtěte si, soustřeďte se a dobijte energii díky světelným schématům
Světlo ovlivňuje naši náladu a chování. Světla Philips Hue vám pomáhají přeměnit každodenní návyky na něco, co vás baví. Vynechejte ranní kávu a připravte se na den s pomocí chladného, jasně bílého denního světla, které vám vlije energii do žil, rozproudí vaši mysl a povzbudí vás. Udržte svou pozornost pomocí dokonale vyladěného jasně bílého světla. Nebo si dejte nohy nahoru a relaxujte při měkké záři bílého světla pro perfektní závěr dne.
Chytré ovládání doma i mimo domov
Pomocí aplikací Philips Hue pro systémy iOS a Android můžete světla ovládat na dálku, ať se nacházíte kdekoli. Zkontrolujte, zda jste při odchodu z domova nezapomněli zhasnout, a rozsviťte, když zůstanete dlouho v práci.
Nastavte si časovač pro své pohodlí
Díky osvětlení Philips Hue se pomocí funkce rozvrhu v aplikaci Philips Hue můžete tvářit, že jste doma, i když nejste. Nastavte světla tak, aby se zapnula v předvolený čas, takže při vašem návratu domů budou svítit. Můžete také nastavit, aby se v různých místnostech světla zapínala v různé denní doby. A v noci je samozřejmě možné světla nastavit tak, aby se postupně zhasínala, takže se nebudete muset nikdy bát, jestli jste někde nenechali rozsvíceno.
Ztlumení bez nutnosti instalace
Vyzkoušejte garantované jemné ztlumení světla se systémem Philips Hue. Ani příliš zářivé, ani příliš tmavé – přesně podle vašich představ. Obejdete se bez kabelů, elektrikáře a náročné montáže.
Ovládejte světla podle svých představ
Připojte svá světla Philips Hue k můstku a pusťte se do nekonečného objevování nových možností. Ovládejte světla z chytrého telefonu nebo tabletu prostřednictvím aplikace Philips Hue nebo doplňte do systému spínací prvky, které budou světla aktivovat. Vychutnejte si osvětlení Philips Hue naplno díky časovačům, upozorněním, výstrahám a dalším funkcím. Philips Hue funguje i s technologiemi Amazon Alexa, Apple Homekit a Google Home, které vám umožní ovládat světla hlasem.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Vícebarevná
Barva/barvy
multi
Materiál
Silikon