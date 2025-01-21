*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Dvojitá sada světelné lišty Play
Vytvořte živoucí atmosféru pomocí světelných lišt Hue Play. Vyberte si ze 16 milionů barev a zažijte různé světelné efekty. Položte je na podlahu, nechte je stát na skříni nebo je namontujte na zadní stranu televizoru a vymalujte svou stěnu světlem.
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- Černá
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
- Ovládejte systém hlasem*
Instalujte lištu Hue Play podle vlastního vkusu
Světelnou lištu Philips Hue Play lze umístit na stěnu nebo televizi, položit ji vodorovně na jakýkoli povrch nebo instalovat svisle. Všestranné chytré osvětlení dokonale vynikne v každém obývacím pokoji nebo herní či mediální místnosti.
Ozdobte svůj domov nepřímým chytrým osvětlením
Proměňte náladu svého domova jediným stisknutím tlačítka. Více než 16 milionů barev a 50 000 odstínů studeného i teplého světla vám pomůže navodit slavnostní atmosféru, vytvořit ideální prostředí pro oslavu nebo si jen užít večerní relax.
Montáž za televizní obrazovku
Chytrou světelnou lištu Philips Hue Play upevněte pomocí přibalených instalačních spon a oboustranné pásky za televizní obrazovku. Ihned vytvoříte nádherné podsvícení ve zvoleném barevném odstínu.
Vytvořte si svoji atmosféru s bílým světlem od teplých tónů po studené denní světlo
Kdykoli si vytvořte tu správnou atmosféru a zkrášlete si domov bílým světlem od teplých tónů po chladné. Užijte si v průběhu roku různé styly osvětlení, například jasné bílé světlo, které vám připomene jarní vánek, teplé bílé světlo evokující letní slunce nebo zimní ledově chladné denní světlo. Tato funkce vyžaduje propojení s můstkem Philips Hue.
Vylepšete si zábavu o chytré osvětlení
Nechte se pohltit filmem, hrou nebo hudbou díky kouzlu světel. S milionem barev, ze kterých můžete vybírat, a bezpočtem různých osvětlení proměníte jakýkoli obývací pokoj v kinosál – už chybí jen kyblík popcornu!
Na jednu zástrčku můžete napojit až 3 světelné lišty Hue Play
Lišta Hue Play se nezamotá do změti kabelů za televizí ani nezabere množství zástrček. K jedné napájecí jednotce můžete zapojit tři chytré světelné lišty Hue Play. Takže zůstane dost místa pro ostatní zařízení.
Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
Svítidlo Philips Hue funguje s hlasovými asistenty Alice, Siri a Google Assistant. Pomocí jednoduchých hlasových příkazů můžete svítidlo stmívat, rozjasňovat a měnit barvu, ovládat jedno svítidlo nebo všechna světla v domácnosti. Hlasové ovládání vyžaduje systém Philips Hue Bridge a kompatibilní partnerské zařízení.
Plné ovládání z chytrého zařízení pomocí Philips Hue Bridge
Připojte Bridge a světla Philips Hue a otevřete si cestu k nekonečným možnostem systému.
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Syntetika