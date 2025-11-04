Dvojité bodové stropní svítidlo Centris
Získejte funkce i atmosféru osvětlení v jediném svítidle. Černé svítidlo Centris tvoří pevné stropní svítidlo a dvojice bodových světel, která je možné individuálně nasměrovat. Nastavte jednotlivá světla na některý z milionů dostupných odstínů a získáte skutečně unikátní vzhled.
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
Kov