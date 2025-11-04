Dvojité bodové stropní svítidlo Centris
Získejte funkční i scénické osvětlení v jediném produktu. Bílé svítidlo Centris tvoří pevné stropní svítidlo a dvojice bodových světel, která lze individuálně nasměrovat. Nastavte jednotlivá světla tohoto svítidla na některý z milionů odstínů a získáte skutečně unikátní vzhled.
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov