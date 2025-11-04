Podpora
Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Dvojité bodové svítidlo Fugato

Dvojité bodové svítidlo Fugato

Svítidlo Hue Fugato rozzáří váš domov barvami. Skvěle se hodí do obývacích pokojů a ložnic. Ovládáním přes Bluetooth je můžete snadno zapínat, vypínat, stmívat a nastavovat světelné scény, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.

  • White and Color Ambiance
  • Včetně žárovky LED GU10
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Materiál

    Kov

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Podporované systémy

Jiné