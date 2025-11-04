Dvojité bodové svítidlo Fugato
Svítidlo Hue Fugato rozzáří váš domov barvami. Skvěle se hodí do obývacích pokojů a ložnic. Ovládáním přes Bluetooth je můžete snadno zapínat, vypínat, stmívat a nastavovat světelné scény, nebo využijte můstek Hue Bridge s komplexní sadou funkcí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Včetně žárovky LED GU10
- Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
White
Materiál
Kov