Podpora
White GU10 smart bulb with visible hue white and color text, compact shape, matte finish, and pink light at the top.

GU10 – inteligentní bodové světlo

Tato chytrá LED žárovka s paticí GU10 s miliony odstínů barevného i bílého světla vám pomůže navodit tu správnou atmosféru v jakékoli místnosti v domácnosti.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • S podporou Bluetooth
  • S podporou Hue Bridge
  • Bílé a barevné světlo
  • Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Rozměry zářivky

  • Rozměry (Š×V×H)

    50x58

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné