Hue White and Color Ambiance Hue Festavia Globe žárovka, 2 ks (náhradní)

Hue Festavia Globe žárovka, 2 ks (náhradní)

Na vaší terase, verandě i kdekoli jinde venku si můžete navodit útulné světelné prostředí nebo pestrobarevnou party atmosféru. Tato nerozbitná kulová žárovka vyzařuje úžasné barvy i bílou, ať už vytváříte přechody, nebo si hrajete s animovanými světelnými efekty. Bezpečný nízkonapěťový systém umožňuje, aby je pomocí dodaného napájecího zdroje bylo možné zapojit do stávající elektrické zásuvky.

Nejzajímavější výrobky

  • 2 žárovek Lightguide
  • Nerozbitné
  • Jasné žárovky s tokem 50 lumenů
  • Bílý i barevný přechod
*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu