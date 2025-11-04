Iris Gold Special Edition
Svítidlo Philips Hue Iris v limitované edici navodí v každé místnosti tu správnou atmosféru. K dostání je v stříbrné, zlaté, měděné a rosé barvě. Svítidlo Iris současně barevně osvětlí stěnu a poskytuje jemné podsvícení, a utváří jedinečně propracovaný efekt. Pokud chcete získat další funkce, přidejte Hue Bridge.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- Bezprostřední ovládání přes Bluetooth
- Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
- Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
Specifikace
Design a provedení
Barva
Zlatá
Materiál
Syntetika
Kov