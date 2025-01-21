Pohled zpředu zblízka na produkt Hue White and Color Ambiance Kompaktní stojací lampa Hue Play

Kompaktní stojací lampa Hue Play

Stojací svítidlo Play je ideálním prvním krokem do světa zábavy Hue. Synchronizujte ji s filmy, hrami a hudbou na televizní obrazovce. Vykouzlete si barevný přechod efektů nasvícených stěn, které ladí s děním na obrazovce. Když si do prostoru pro zábavu přidáte i další svítidla Hue, užijete si skutečně pohlcující zážitek z prostorového osvětlení s přesným sladěním barev díky technologii Chromasync. Stojací svítidlo Play je úzké o výšce 122 cm. Snadno se vejde po stranách televizního stolku, do rohů nebo za pohovku, aby vám sledování nic nenarušovalo.

Nejzajímavější výrobky

  • Efekt světelného přechodu RGBWWIC
  • Přesné sladění barev Chromasync
  • Provedení umožňující snadné umístění
  • Připojení přes HDMI sync box nebo TV aplikaci
  • Ovládání a individuální nastavení přes Hue Bridge
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Specifikace

Charakteristika zdroje

  • Stmívatelné

    Ano

Design a provedení

Odolnost

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Charakteristika světla

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Žárovka

Kamera

Vypínač

Podporované systémy

Jiné