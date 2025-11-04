Podpora
White flexible lightstrip with matte finish displayed in front of product box labeled Shape light your way and iF Design Award 2019.

Lightstrip Outdoor 2 m

Venkovní 2metrový světelný pás je zcela flexibilní a můžete ho tvarovat či ohýbat dle potřeby. Vytvarujte vinoucí se venkovní cestu nebo ho nechte plazit po zdi nebo sloupu. S přibalenými sponami a šrouby ho můžete instalovat kamkoli.

Položka již není k dispozici

Nejzajímavější výrobky

  • White and Color Ambiance
  • Je vyžadován Hue Bridge
  • 1 × 2 m světelný pásek
  • Bílé a barevné světlo
  • Součástí balení je napájecí jednotka
  • Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Zobrazit všechny produktové specifikace
Find your product manual

Specifikace

Design a provedení

  • Barva

    White

  • Barva/barvy

    multi

  • Materiál

    Silikon

Odolnost

Ochrana životního prostředí

Obsahuje funkce/příslušenství navíc

Záruka

Charakteristika světla

Světelný řetěz / světelný pás

Různé

Rozměry a hmotnost balení

Informace o balení

Spotřeba elektrické energie

Rozměry a hmotnost výrobku

Servis

Technické údaje

Obsah balení

Podporované systémy

Jiné