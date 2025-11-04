Lightstrip Outdoor 2 m
Venkovní 2metrový světelný pás je zcela flexibilní a můžete ho tvarovat či ohýbat dle potřeby. Vytvarujte vinoucí se venkovní cestu nebo ho nechte plazit po zdi nebo sloupu. S přibalenými sponami a šrouby ho můžete instalovat kamkoli.
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 1 × 2 m světelný pásek
- Bílé a barevné světlo
- Součástí balení je napájecí jednotka
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
multi
Materiál
Silikon