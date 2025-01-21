*Pokud specifikace žárovky obsahují informaci „Až“ následovanou určitým počtem lumenů, představuje to maximální světelný tok žárovky. Hodnota ukazuje, jakého jasu může žárovka dosáhnout při 2700 K (bílé žárovky) nebo 4000 K (žárovky White ambiance nebo White and color ambiance). Další informace o jasu.
Lightstrip Outdoor 5 m
Venkovní 5metrový světelný pás je zcela flexibilní a můžete ho tvarovat či ohýbat dle potřeby. Vytvarujte vinoucí se venkovní cestu nebo ho nechte plazit po zdi nebo sloupu. S přibalenými sponami a šrouby ho můžete instalovat kamkoli.
- White and Color Ambiance
- Je vyžadován Hue Bridge
- 1 × 5 m světelný pásek
- Bílé a barevné světlo
- Součástí balení je napájecí jednotka
- Chytré ovládání pomocí Hue Bridge*
Zkrášlete si zahradu venkovním osvětlením
Dejte své zahradě šanci zazářit stejně jasně jako svůj domov. Přes 16 milionů barev a 50 000 odstínů teplého a studeného bílého světla vám umožní zkrášlit vnější prostor stejně jako vnitřní, ať už osvětlujete chodník nebo bodovým světlem rozjasňujete oblíbený kout na terase.
Tvarovatelný a ohybný flexibilní světelný pás
Venkovní světelný pás je zcela flexibilní a můžete ho tvarovat, ohýbat a manipulovat s ním tak, aby svítil podle vašich potřeb. Vytvarujte vinoucí se venkovní cestu nebo ho nechte plazit po zdi nebo sloupu. S přibalenými sponami a šrouby ho můžete instalovat kamkoli.
Světelný pás odolný proti vlivům počasí
Venkovní světelný pás snese jakékoli povětrnostní podmínky, od malých kaluží vody až po vytrvalý liják.
Dokonale jednotné, rozptýlené pásové osvětlení
Venkovní pásové osvětlení Philips Hue nabízí speciální povlak, který rozptyluje vyzařované bílé nebo barevné světlo. Světelný pás není třeba skrývat, ať už ho používáte pro přímé či nepřímé osvětlení – vše, co vidíte, je jen čisté světlo.
Součástí dodávky je zdroj a zástrčka
Tato jednotka se dodává se vším, co potřebujete, což je světelný pásek a venkovní napájecí zásuvka. Stačí tedy vše rozbalit, provést montáž dle přání a rozsvítit.
Připojte světla k můstku Hue Bridge, který umožňuje chytré osvětlení ovládat
Tento výrobek vyžaduje připojení k můstku Hue Bridge, který umožňuje využívat možnosti ovládání a chytré funkce. Ovládejte světla pomocí aplikace Philips Hue, nastavujte časovače, pravidelné činnosti, přidávejte nebo odebírejte světla a využívejte další funkce. *Můstek Hue Bridge se prodává samostatně
Specifikace
Design a provedení
Barva
White
Barva/barvy
multi
Materiál
Silikon