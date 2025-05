Prodloužení až na 10 metrů

Přidáním metrových rozšíření* prodlužte stávající osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus až na 10 metrů. Možností instalace je nespočet, od jasného světla na římsy po jemné navigační světlo na chodbě či na schodech. Osvětlení Philips Hue Lightstrip Plus zaručuje plnou konzistenci barev od prvního rozšíření až po to poslední. *Rozšíření musí být ve verzi kompatibilní s Bluetooth.