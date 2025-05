Lustrová žárovka Philips Hue P45 E14 umožňuje integrovat nejmenší lampy a svítidla do systému chytrého osvětlení Philips Hue. Lustrová žárovka má velikost golfového míčku, takže se vejde i na místa, kam delší žárovky E14 už ne. Lustrová žárovka v provedení White, White ambiance nebo White and color ambiance přinese miliony odstínů bílého a barevného světla do libovolného zákoutí vaší domácnosti.