Black Liane wall lamp with rectangular shape and matte finish, emitting pink light from the vertical fixture. No visible switches or ports.

Nástěnné svítidlo Liane

Nástěnné svítidlo Liane má elegantní design a zajišťuje nepřímé osvětlení. Navoďte si ideální atmosféru libovolným odstínem bílého nebo barevného světla. Lze použít samostatně, nebo jako součást systému chytrého osvětlení přes Hue Bridge.

  • White and Color Ambiance
  • Integrované LED
  • Ovládání pomocí aplikace přes Bluetooth
  • Ovládání pomocí aplikace nebo hlasem*
  • Přidáním Hue Bridge získáte další funkce
