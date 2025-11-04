Nástěnné svítidlo Sana
Nástěnné svítidlo Philips Hue Sana s bílou barvou a barevnou atmosférou má elegantní design a nabízí efekt nepřímého osvětlení, což dodá vašemu interiéru moderní nádech. Použijte jej k vytvoření dokonalé atmosféry s jakýmkoli odstínem bílého světla nebo jakékoli barvy, která se vám líbí.
Nejzajímavější výrobky
- White and Color Ambiance
- Integrované LED
- Černá
- Chytré ovládání pomocí Hue bridge*
Specifikace
Design a provedení
Design a provedení
Barva
Černá
Materiál
hliník